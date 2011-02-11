Доработка шаблона, правки верстки ТЗ в файле
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на Битрикс. Необходимо, чтобы был второй полноценный язык, то есть, чтобы все элементы можно было менять - названия товаров, страницы оформления заказа, письма и т.д.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
Заявки в магазине Prestashop должны попадать в CRM, Битрикс 24, включая все передаваемые поля.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Прикладываю ТЗ в файле. Нужно сделать очень быстро.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Указывайте, пожалуйста, сумму и сроки. ТЗ приложено.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
ТЗ в приложенном файле. Важна стоимость решения, поэтому интересны вариации либо полностью руками, либо с помощью готовых плагинов, которые будут доработаны. Пишите, пожалуйста, стоимость и сроки, вопросы можно в личку.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется наладить переадресацию на отдельную страницу для мобильных устройств, а также для всех устройств Apple через htaccess. Текущие директивы работают некорректно. Предлагайте стоимость сразу, пожалуйстаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо добавить возможность выбора режима просмотра grid/list. Плагины как-то некорректно работают или вообще не работают. Для list view необходимо отображение след. полей - фото, название, краткое описание, выбор кол-ва, кнопка добавить в корзину, наличиеВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Простая форма на contact form 7 (wordpress) с 3 возможными вариантами сумм. Нужно сделать так, чтобы при нажатии на submit срабатывала переадресация на робокассу и подтягивался выбор.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для интернет-магазина необходимо решить следующие задачи: 1) 2 "калькулятора": а) Выбор типа товара, подтипа (подтипа 2 и т.д.) и вывод результатов из базы данных по определённому параметру(рам), привязанного(ным) к товарам, в порядке, например, от ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад