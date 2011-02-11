madmaxd

Максим madmaxd

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$49
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров
Saloom
Андрей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$49
7 баллов
4 года назад
Сделать Битрикс мультиязычным
Долго расплачивался. Остальное ок
Андрей отлично справился с задачей (добавление второго языка на сайт), выполнил всё необходимое и в срок. Результатом довольны.
Ответный отзыв
dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Правки Битрикс
Отличный заказчик, С удовольствием работаем дальше
Все отлично. Будем регулярно сотрудничать
Ответный отзыв