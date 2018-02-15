Здравствуйте. Необходимо переделать и настроить форму регистрации и обратной связи Сейчас форма регистрации отображает Google ReCaptcha на секунду, затем либо она пропадает, либо вместо неё появляется стандартная капча битрикс и тоже ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $15
Сайт на 1с битрикс использует шаблон "Шопоголик" https://shopogolik.studiofact.ru/ Нужно главный слайдер сделать кликабельным, с возможностью назначать url для каждого слайда. Сейчас ссылки можно размещать только на нажатие кнопки "подробнее" на слайдере Саму кнопку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Есть готовый сайт в виде архива (сейчас на хостинге веб-студии http://vektor.web-izmerenie.ru) необходимо заменить старый сайт на новый сайт должен быть на https возможно придется установить другую капчу на регистрацию пользователей ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
7 лет назад
Всё отлично. Оплатил сразу после завершения работы. Приятный и любезный в общении заказчик.
Ответный отзыв
Все сделано на отлично!
$10
10 баллов
7 лет назад
1С
Отличный заказчик, не смотря на то что из-за моей невнимательности сайт выпал на пару дней, нормально к этому отнесся, сайт восстановили, все правки внесли. Оплата в строк, рекомендую!
Ответный отзыв
Работа выполнена отлично, попутно реализовал другие правки, очень рекомендую!
$20
10 баллов
7 лет назад
Все отлично, без задержек.
Ответный отзыв
Всё оперативно. Сайт перенесён. Рекомендую.