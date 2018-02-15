Сайт на 1с битрикс использует шаблон "Шопоголик" https://shopogolik.studiofact.ru/ Нужно главный слайдер сделать кликабельным, с возможностью назначать url для каждого слайда. Сейчас ссылки можно размещать только на нажатие кнопки "подробнее" на слайдере Саму кнопку ...