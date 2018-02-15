sergei-vm

Сергей sergei-vm

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доделать\настроить форму регистрации и обратной связи. Bitrix

    Здравствуйте. Необходимо переделать и настроить форму регистрации и обратной связи Сейчас форма регистрации отображает Google ReCaptcha на секунду, затем либо она пропадает, либо вместо неё появляется стандартная капча битрикс и тоже ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать баннер (слайдер) кликабельным

    $15

    Сайт на 1с битрикс использует шаблон "Шопоголик" https://shopogolik.studiofact.ru/ Нужно главный слайдер сделать кликабельным, с возможностью назначать url для каждого слайда. Сейчас ссылки можно размещать только на нажатие кнопки "подробнее" на слайдере Саму кнопку ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Запустить готовый сайт на Битриксе.

    Здравствуйте. Есть готовый сайт в виде архива (сейчас на хостинге веб-студии http://vektor.web-izmerenie.ru) необходимо заменить старый сайт на новый сайт должен быть на https возможно придется установить другую капчу на регистрацию пользователей ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Доделать\настроить форму регистрации и обратной связи. Bitrix
Всё отлично. Оплатил сразу после завершения работы. Приятный и любезный в общении заказчик.
Все сделано на отлично!
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konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать баннер (слайдер) кликабельным
Отличный заказчик, не смотря на то что из-за моей невнимательности сайт выпал на пару дней, нормально к этому отнесся, сайт восстановили, все правки внесли. Оплата в строк, рекомендую!
Работа выполнена отлично, попутно реализовал другие правки, очень рекомендую!
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Saloom
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Запустить готовый сайт на Битриксе.
Все отлично, без задержек.
Всё оперативно. Сайт перенесён. Рекомендую.
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