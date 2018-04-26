Сделать баннер (слайдер) кликабельным

$15
Веб-программированиеЗавершен4 заявки105 просмотров
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Сайт на 1с битрикс использует шаблон "Шопоголик" https://shopogolik.studiofact.ru/

Нужно главный слайдер сделать кликабельным, с возможностью назначать url для каждого слайда.

Сейчас ссылки можно размещать только на нажатие кнопки "подробнее" на слайдере

Саму кнопку и текст с слайдера нужно скрыть, оставив только картинку.

6 лет назад
sergei-vm
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
konstantin-kr
Костя 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена отлично, попутно реализовал другие правки, очень рекомендую!
Отличный заказчик, не смотря на то что из-за моей невнимательности сайт выпал на пару дней, нормально к этому отнесся, сайт восстановили, все правки внесли. Оплата в строк, рекомендую!