Отредактировать информацию на лендинге на MODX Revolution 2.6.1-pl

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки86 просмотров
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Нужно заменить старую информацию на лендинге на новую (MODX Revolution 2.6.1-pl) - небольшой объем текста и видео.

Кандидаты,  которые откликнуться на задние- пожалуйста, пишите сроки и стоимость работы.

MODX
6 лет назад
olgan21
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад