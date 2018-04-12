Нужно починить и доработать или переписать скрипт (скрипт на php)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки220 просмотров
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Скрипт добавляет домены в яндекс вебмастер и отправляет в переобход, нужно кое что доработать по мелочам.. Пишите сразу цену, сроки и свой

телеграмм. Скайпа нету. Оплата только вебмани.

PHP
6 лет назад
qx80
33 годаЭстония
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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