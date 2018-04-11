Профи в проксихантере

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

настроить скрипт на поиск живых прокси

1. в базе должно быть всегда 250 живых прокси

2. для маленьких стран по одному прокси, для больших несколько (можно

задать в ручном режиме сколько, города не должны повторяться)

3. процесс чекинга живых прокси в базе беспрерывный, если какой то умирает, значит тут же ищется новый рабочий в этой стране.

6 лет назад
sergtrue
Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов