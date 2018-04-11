Профи в проксихантере

настроить скрипт на поиск живых прокси

1. в базе должно быть всегда 250 живых прокси

2. для маленьких стран по одному прокси, для больших несколько (можно

задать в ручном режиме сколько, города не должны повторяться)

3. процесс чекинга живых прокси в базе беспрерывный, если какой то умирает, значит тут же ищется новый рабочий в этой стране.