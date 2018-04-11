Профи в проксихантере

После обновления не работает кнопка: [list][*][b]купить в один клик. [/b] [/list]● [i]Устранить циклические ссылки[/i] [list][*] [/list]так же есть не большое Т/З по сайту GoUGGi.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
настроить скрипт на поиск живых прокси
1. в базе должно быть всегда 250 живых прокси
2. для маленьких стран по одному прокси, для больших несколько (можно
задать в ручном режиме сколько, города не должны повторяться)
3. процесс чекинга живых прокси в базе беспрерывный, если какой то умирает, значит тут же ищется новый рабочий в этой стране.
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