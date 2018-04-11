Парсинг с указанием нужных настроек

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Нужно спарсить результат поиска Бинг так чтобы при парсинге не зависимо от ipбыл выбран нужный регион (Москва либо Киев), страна Россия либо Украина и количество резултатов на страницу - 50. См. скрин

6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад