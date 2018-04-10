Разработать интерфейс для веб-приложения

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок185 просмотров
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Есть готовый серверный бек-енд: весь необходимый набор url для получения данных и выполнения действий. Формат серверных сообщений - json.

Нужно сверстать шаблоны и сделать js обвязку (включая ajax-взаимодействие с сервером)

Дизайн - типичный бек-офис: меню слева, контент справа (см.скриншот)

Функционал - отображение списков, карточек объектов, их добавление/редактирование, переписка с tinymce формой

Для тестирования в процессе разработки есть тестовый набор json-ответов и примеры запросов к серверу 

Всего страниц (включая всплывающие модальные окна): 12-14, из них с различающимся дизайном 6-7 (остальные - практически одинаковые списки, отличающиеся только набором колонок)

Всего типов объектов: 4 

Всего серверных функций: 20

Требования:

  • адаптивная верстка (должно нормально отображаться как на смартфонах, так и на десктопах)
  • использование популярного css фреймворка/библиотеки
  • использование популярного js фреймворка/библиотеки (предпочтительно jquery)
  • придерживание концепции материального дизайна
  • все цвета и стили должны быть определены в отдельном css файле
  • у исполнителя должен быть опыт в разработке подобных приложений
В случае успешного взаимодействия будут еще задачи по развитию функционала данного приложения.
6 лет назад
lexam3w
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад