Разработать интерфейс для веб-приложения

Есть готовый серверный бек-енд: весь необходимый набор url для получения данных и выполнения действий. Формат серверных сообщений - json.

Нужно сверстать шаблоны и сделать js обвязку (включая ajax-взаимодействие с сервером)

Дизайн - типичный бек-офис: меню слева, контент справа (см.скриншот)

Функционал - отображение списков, карточек объектов, их добавление/редактирование, переписка с tinymce формой

Для тестирования в процессе разработки есть тестовый набор json-ответов и примеры запросов к серверу

Всего страниц (включая всплывающие модальные окна): 12-14, из них с различающимся дизайном 6-7 (остальные - практически одинаковые списки, отличающиеся только набором колонок)

Всего типов объектов: 4

Всего серверных функций: 20

Требования:

адаптивная верстка (должно нормально отображаться как на смартфонах, так и на десктопах)

использование популярного css фреймворка/библиотеки

использование популярного js фреймворка/библиотеки (предпочтительно jquery)

придерживание концепции материального дизайна

все цвета и стили должны быть определены в отдельном css файле

у исполнителя должен быть опыт в разработке подобных приложений

В случае успешного взаимодействия будут еще задачи по развитию функционала данного приложения.