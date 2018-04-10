Нужен скрипт-парсер

Сайт [url=http://aud.by/]aud.by[/url] Используется Woof Product Filter При выборе категорий и подкатегорий плагин генерирует свои страницы вида [url=https://aud.by/shop/?swoof=1&product_cat=80-b4]https://aud.by/shop/?swoof=1&product_cat=80-b4[/url] (выбрана категория Audi и подкатегория 80 B4) Требуется переписать этот плагин или создать новый (кому как удобнее )чтобы при выборе категорий ...