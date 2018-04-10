Интеграция интернет-магазина с Розеткой

Задачи:[list][*]Найстройка работоспобности сайта на платформе wordpress[*]Верстка страниц по готовому мокапу/дизайну[*]Интеграция различных веб приложений (сервисы рассылок, CRM, платежные системы) через API[*]Установка и настройка плагинов на WP[/list] Формат: Удаленный формат Сотрудничество после выполнения тестового задания. Оплата договорная.
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Разовая работа. Подробности по телефону.
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