Генерация id-заявки для landing page

Веб-программированиеЗавершен7 заявок177 просмотров
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Привет. 

Есть landing page на голом html. 

Необходимо:

  • Заявки с формы отправлять на почту.
  • При этом, для каждой заявки генерировать id.

    Номер заявки нужно передать в теле письма вместе с контактными данными. Номер заявки должен быть уникальный.

  • Также необходимо установить код электронной торговли Google Analytics, в котором необходимо будет передать id-заявки.

6 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
6 лет назад
$25
1 день
Андрей, выполнил все быстро и качественно. Приятный в общении :)
Все прошло успешно! Моментальная оплата, приятная коммуникация... Спасибо за проект :)