Генерация id-заявки для landing page

Добрый вечер! Для сайта Stangrad.ru требуется подключить модуль улучшенного определения местоположения http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/edost.locations/ Сайт на битриксе. Оставляйте заявки и стоимость. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет.
Есть landing page на голом html.
Необходимо:
- Заявки с формы отправлять на почту.
- При этом, для каждой заявки генерировать id.
Номер заявки нужно передать в теле письма вместе с контактными данными. Номер заявки должен быть уникальный.
- Также необходимо установить код электронной торговли Google Analytics, в котором необходимо будет передать id-заявки.
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