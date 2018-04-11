Подключить модуль улучшенного определения местоположения на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Добрый вечер!

Для сайта Stangrad.ru требуется подключить модуль улучшенного определения местоположения http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/edost.locations/

Сайт на битриксе.

Оставляйте заявки и стоимость.

Спасибо.

6 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад