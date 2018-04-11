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Скрипт вывода данных из файла XML на HTML страницу
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Здравствуйте! Нужен скрипт для вывода информации об объектах недвижимости (квартирах). Исходная информация в XML файле.
Результат работы скрипта:
1. Выборка объектов по двум полям (исходный файл 1800 объектов, результат 250 объектов, примерно)
2. Сортировка строк (объектов) по одному полю
3. Вывод полученной информации (5 полей) в виде таблицы, с разбиением на страницы. Ориентировочно 100-250 объектов после выборки, разбить на страницы по 20-30 строк. Количество объектов может быть
разное, количество строк на странице – настраиваемое.
4. Стилевое оформление не надо. Просто выведенная таблица… и внизу ссылки на следующие страницы.
Надо предусмотреть:
1. Скрипт будет размещаться в теле HTML страницы
2. Возможность размещения двух и более скриптов на одной странице.
3. Тщательное комментирование функций и операторов. Т.к. планирую использовать скрипт с разными XML файлами. Что бы я смог простой заменой тегов перестроить его на другой XML файл.
Предполагаю, что скрипт должен быть на PHP, если конечно можно это всё реализовать на этом языке. Если у кого-то есть готовый вариант с похожим функционалом, предлагайте. Готов рассмотреть любые варианты.
Пример XML файла и информацию о выводимых полях пришлю по запросу.
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