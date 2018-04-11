Скрипт вывода данных из файла XML на HTML страницу

Здравствуйте! Нужен скрипт для вывода информации об объектах недвижимости (квартирах). Исходная информация в XML файле.

Результат работы скрипта:

1. Выборка объектов по двум полям (исходный файл 1800 объектов, результат 250 объектов, примерно)

2. Сортировка строк (объектов) по одному полю

3. Вывод полученной информации (5 полей) в виде таблицы, с разбиением на страницы. Ориентировочно 100-250 объектов после выборки, разбить на страницы по 20-30 строк. Количество объектов может быть

разное, количество строк на странице – настраиваемое.

4. Стилевое оформление не надо. Просто выведенная таблица

… и внизу ссылки на следующие страницы.

Надо предусмотреть:

1. Скрипт будет размещаться в теле HTML страницы

2. Возможность размещения двух и более скриптов на одной странице.

3. Тщательное комментирование функций и операторов. Т.к. планирую использовать скрипт с разными XML файлами. Что бы я смог простой заменой тегов перестроить его на другой XML файл.

Предполагаю, что скрипт должен быть на PHP, если конечно можно это всё реализовать на этом языке. Если у кого-то есть готовый вариант с похожим функционалом, предлагайте. Готов рассмотреть любые варианты.

Пример XML файла и информацию о выводимых полях пришлю по запросу.