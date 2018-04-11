Калькулятор для страницы

Добрый день,

Сайт: www.atan.pro

Необходимо сделать красивый калькулятор с базовыми 5 переменнами и формулами подсчета, где пользователь сможет менять данные на свои.

Структура калькулятора:

0. выбор майнера (красивый выпадающий список)

1. цена майнера (стоит базовая и зависит от майнера, но пользователь может менять)

2. тип и стоимость валюты (нужно, чтобы бралась в онлайне с источника и тип зависил от выбора майнера)

3. стоимость электричества (базовая, зависит от майнера, но пользователь может менять)

4. энергопотребление майнера (базовая, зависит от майнера, но пользователь может менять)

Нужны конкретные предложения и цены.

С уважением,

Иван