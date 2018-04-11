Рассылка по группе фейсбука

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Есть группа на фейсбуке, есть ли возможность собрать контакты и написать каждому из них?

6 лет назад
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Сергей 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов