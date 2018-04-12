Настроить плагины вордпресс

поставили пустую тему на наш сайт http://blaskos.ru/ , нужно установить плагины, сделать также главную как здесь: http://demo.acmethemes.com/online-shop/

Укажите стоимость, обязательно установить плагины, а не решить все кодами, так как нужна возможность настроек из админки. А также мобильная версия тоже нужна