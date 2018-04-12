Настроить плагины вордпресс

После обновления не работает кнопка: [list][*][b]купить в один клик. [/b] [/list]● [i]Устранить циклические ссылки[/i] [list][*] [/list]так же есть не большое Т/З по сайту GoUGGi.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
поставили пустую тему на наш сайт http://blaskos.ru/ , нужно установить плагины, сделать также главную как здесь: http://demo.acmethemes.com/online-shop/
Укажите стоимость, обязательно установить плагины, а не решить все кодами, так как нужна возможность настроек из админки. А также мобильная версия тоже нужна
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