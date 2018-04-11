[b]Задача[/b] [list=1][*]Сделать вывод ajax формы для ввода данных о компании во всплывающем окне. В параметрах вызова может быть ID компании, тогда выводим данные этой компании для редактирования. Введённую информацию нужно проверить и сохранить в другую таблицу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подключить маркет через API
Мы подключены к сервису "заказ на маркете", а также принимаем заказы в нашей CRM, получается, что у нас 2 CRM, через которые нужно принимать заказы - неудобно. Соответственно, нужно подключить заказ на маркете не через личный кабинет, а через API, чтобы заказы падали в 1С
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