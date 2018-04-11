Подключить маркет через API

Мы подключены к сервису "заказ на маркете", а также принимаем заказы в нашей CRM, получается, что у нас 2 CRM, через которые нужно принимать заказы - неудобно. Соответственно, нужно подключить заказ на маркете не через личный кабинет, а через API, чтобы заказы падали в 1С