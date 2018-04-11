Телеграм бот, расписание пар

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок235 просмотров
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Нужен бот для телеграма, бот должен выполнять функции :

Студент нажимает старт, бот его приветствует, студент выбирает группу, бот скидывает ему расписание. Бот будет установлен на свои сервера. 

6 лет назад
guest_15234403212179
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад