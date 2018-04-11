Телеграм бот, расписание пар

[b]Задача[/b] [list=1][*]Сделать вывод ajax формы для ввода данных о компании во всплывающем окне. В параметрах вызова может быть ID компании, тогда выводим данные этой компании для редактирования. Введённую информацию нужно проверить и сохранить в другую таблицу ...
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Нужен бот для телеграма, бот должен выполнять функции :
Студент нажимает старт, бот его приветствует, студент выбирает группу, бот скидывает ему расписание. Бот будет установлен на свои сервера.
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