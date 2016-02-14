Ищем Front-end программиста для доработки проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок193 просмотра

Я ищу front-end программиста с отличными знаниями CSS3, HTML5.  

Знания JS (в т.ч. нативного будет большим +). 

Опыт верстки адаптивных сайтов. Опыт работы с sass. 

Работа с GIT.  

Быть доступ на связи в рабочее время. 

Компании и студии прошу не беспокоить. Ищем "одинокого" фаната своего дела.  

В ваших предложениях просьба указать ваш опыт/знания и ваш рейт за час.

GitHTMLJavaScriptSASS
9 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад

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