Ищем Front-end программиста для доработки проекта

есть страница на которой есть много ссылок на другие страницы/ Но они в url отображаются не верно/ Нужно исправить/ пример http://compmasterspb.ru/podklyuchenie-k-internetu/item/222.html а должно ЧПУ http://compmasterspb.ru/где мы работаем/и название заголовка url/