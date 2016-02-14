Требуется написать апи через которое будет передаваться и выводиться на сайте все параметры сервера онлайн. к примеру системная очередь, нагрузка по винта, процессора и.п.р. Минимум: 1- нагрузка по винтам в процентах как ...
Ищем Front-end программиста для доработки проекта
Я ищу front-end программиста с отличными знаниями CSS3, HTML5.
Знания JS (в т.ч. нативного будет большим +).
Опыт верстки адаптивных сайтов. Опыт работы с sass.
Работа с GIT.
Быть доступ на связи в рабочее время.
Компании и студии прошу не беспокоить. Ищем "одинокого" фаната своего дела.
В ваших предложениях просьба указать ваш опыт/знания и ваш рейт за час.
Заявки фрилансеров
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