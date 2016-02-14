Коллеги, добрый день! У меня есть сайт-лэндинг на 1с-битрикс с веб-формой, куда юзеры попадают по поисковому запросу - ключу - либо по рекламе (яндекс директ, гугл адвордс), либо по органической выдаче. ...
Динамическая загрузка iframe
На сайте будут переключающиеся табы, например такие http://pcvector.net/uploads/demo/scripts/tabs/animated_tabs/index.html
Вместе с контентом, в неактивных вкладках (Вкладка 2, Вкладка 3) будут ифреймы со сторонними сайтами.
При клике на Вкладка2, виден текст и один ифрейм с сайтом http://sait.ru
При клике на Вкладка3, виден текст и один ифрейм с сайтом http://drugoi_sait.ru
Вкладок будет больше.
Задача.
1. Сайт должен грузиться в ифрейм, только при клике на вкладку
примеры нашел: http://stackoverflow.com/a/12267180
2. При переключение вкладок, загруженный ранее сайт в ифрейм не должен грузится снова
3. Сделать один пример с jQuery, второй с javascript
Основная идея.
Вкладок с ифреймами может быть 5-10 и что бы не грузить все сайты сразу, загружать только сайт выбранной вкладки.
Пользователь выбрал, например Вкладка 2, загружается соответствующий сайт, пользователь выбрал, например Вкладка 3,
загружается соответствующий сайт, пользователь снова нажал Вкладка 2, нужно просто отобразить содержимое вкладки с уже ранее загруженным ифреймом.
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