Нужен калькулятор

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Нужен калькулятор как тут:

http://pirprint.ru/calc

Сайт на Joomla 3.4

Все условия, и стоимость можно брать как в оригинале. 

Желательно в дальнейшем иметь удобную возможность корректировать стоимость .

Joomla
9 лет назад
vinegar
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров