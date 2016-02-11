Владимир - это заказчик из категории "профи". Он во всем разбирается, он где-то читал, кто-то ему сказал, что надо верстать именно так, и никак иначе, вопреки общим стандартам и требованиям к верстке. После длительных убеждений и пояснений принципов работы html и css, а также попыток донести заказчику, что делать так, как он считает нужным просто НЕДОПУСТИМО! Тем не менее, эти попытки были напрасны. Сделали все так, как хотел заказчик, предупредив о том, что в таком случае возникнет ряд новых проблем. После того, как работа была сделана практически "под диктовку", заказчик обвинил нас в не профессионализме и шарлатанстве. И не просто так... Он перешел на личности и оскорбления, сплошь и рядом не нормативная лексика (можете убедиться в этом из его отзыва обо мне).
Итоги подведем... Верстка landing page, которая могла быть готова уже через несколько дней, была растянута на две недели, потому что "Я ЖЕ ЧИТАЛ, Я ЗНАЮ, МНЕ ГОВОРИЛИ." Результат проделанной работы (95% готовность проекта) был украден заказчиком, при этом он требует возвращения предоплаты.
Категорически не рекомендую к сотрудничеству такого Владимира.