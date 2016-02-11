Человек взялся, сказал что всё по ТЗ может. 1. СВГ спрайт - делал сам, потому что у верстальщика "не получилось". Эпопею с доблестной борьбой через мануалы описывать не буду. Но было смешно, то вьюпорты, то миксины, то майка короткая... А как всё предвещало быстрое решение проблем... ух, но не. 2. На правки ноль внимания. Они просто наростали с каждым новым апом. 3. Мне было сказано, что у меня есть ПОЧТИ вся вёрстка и я могу быть свободен. Ок. Я свободен, 30 долларов на совести дружбана "верстальщика" Николая Срибняка и собственно Сергея Когорды. Всё вернётся, всё вернём, пока лишь не получив никаких результатов жалею, что связался с этой шайкой бракоделов криворуких. Не рекомендую связываться, лохотрон для школьников. У него был доступ к серверу, удалил все мои проекты. ) Пидр удалил проекты даже трёхлетней давности... в общем это днище ребят, безвозвратное, непоколебимое, временное ) Мне говорили и я читал... ) Мне сказали, что спарйт свг это сделаем, вёрстка мобил1ст, да не вопрос, раскидать блоки флексом, можно... В итоге, флексом (под каждый блок свои класы!) потянулись блоки... а также хедер ))) Ибо флекс! ) Нет господа, это тупоголовие. Насчёт сроков, два три дня пишет ДНИЩЕ (да, именно так, каждое дерьмо заслуживает называться своим именем). В пятницу плачу, в понедельник первый результат... В Итоге к пятнице следующей недели Я (своими руками) делаю свг спрайт (то за что это ДНИЩЕ взялось). В начале следующей недели мы таки начинаем верстать мобильную версию ибо мобил1ст. ) В общем днище, ещё и почистил весь сервер... с кем только не приходилось работать, а такое опущенное впервые вижу. Ну то такое, к чему стремится, на то и напорется. )