Html5, вёрстка одной страницы.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок285 просмотров

Необходимо сверстать одну страницу, mobile 1st из .PSD исходника.

На странице 2 переменных картинки, 2 статических. Всю остальную графику (иконки) необходимо подтягивать из отдельного файла svg. Максимально лёгкий грид, под страницу (без избыточной нагрузки на девайсы пользователя при построении и лишних кусков кода). Формы для отправки данных. Подтягивание контента из сторонних файлов, аякс. Schema, og, twitter протоколы в мета, отзывах, ценах и т.п.. Важна готовность вносить изменения во время вёрстки, ПСД макет не гарантия грамотного отображения и затраты ресурсов на различных девайсах. Тестирование (скорость загрузки, нагрузка, отображение) на всех этапах разработки.

Валидная.

Кроссбраузерная.

Только используемый код.

Минимальное число запросов.

Максимальная скорость загрузки.

Указывайте, пожалуйста, ориентировочную цену и срок и специфику работы. 

HTML
9 лет назад
Dush
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

korrik
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$30
6 дней
Человек взялся, сказал что всё по ТЗ может. 1. СВГ спрайт - делал сам, потому что у верстальщика "не получилось". Эпопею с доблестной борьбой через мануалы описывать не буду. Но было смешно, то вьюпорты, то миксины, то майка короткая... А как всё предвещало быстрое решение проблем... ух, но не. 2. На правки ноль внимания. Они просто наростали с каждым новым апом. 3. Мне было сказано, что у меня есть ПОЧТИ вся вёрстка и я могу быть свободен. Ок. Я свободен, 30 долларов на совести дружбана "верстальщика" Николая Срибняка и собственно Сергея Когорды. Всё вернётся, всё вернём, пока лишь не получив никаких результатов жалею, что связался с этой шайкой бракоделов криворуких. Не рекомендую связываться, лохотрон для школьников. У него был доступ к серверу, удалил все мои проекты. ) Пидр удалил проекты даже трёхлетней давности... в общем это днище ребят, безвозвратное, непоколебимое, временное ) Мне говорили и я читал... ) Мне сказали, что спарйт свг это сделаем, вёрстка мобил1ст, да не вопрос, раскидать блоки флексом, можно... В итоге, флексом (под каждый блок свои класы!) потянулись блоки... а также хедер ))) Ибо флекс! ) Нет господа, это тупоголовие. Насчёт сроков, два три дня пишет ДНИЩЕ (да, именно так, каждое дерьмо заслуживает называться своим именем). В пятницу плачу, в понедельник первый результат... В Итоге к пятнице следующей недели Я (своими руками) делаю свг спрайт (то за что это ДНИЩЕ взялось). В начале следующей недели мы таки начинаем верстать мобильную версию ибо мобил1ст. ) В общем днище, ещё и почистил весь сервер... с кем только не приходилось работать, а такое опущенное впервые вижу. Ну то такое, к чему стремится, на то и напорется. )
Владимир - это заказчик из категории "профи". Он во всем разбирается, он где-то читал, кто-то ему сказал, что надо верстать именно так, и никак иначе, вопреки общим стандартам и требованиям к верстке. После длительных убеждений и пояснений принципов работы html и css, а также попыток донести заказчику, что делать так, как он считает нужным просто НЕДОПУСТИМО! Тем не менее, эти попытки были напрасны. Сделали все так, как хотел заказчик, предупредив о том, что в таком случае возникнет ряд новых проблем. После того, как работа была сделана практически "под диктовку", заказчик обвинил нас в не профессионализме и шарлатанстве. И не просто так... Он перешел на личности и оскорбления, сплошь и рядом не нормативная лексика (можете убедиться в этом из его отзыва обо мне). Итоги подведем... Верстка landing page, которая могла быть готова уже через несколько дней, была растянута на две недели, потому что "Я ЖЕ ЧИТАЛ, Я ЗНАЮ, МНЕ ГОВОРИЛИ." Результат проделанной работы (95% готовность проекта) был украден заказчиком, при этом он требует возвращения предоплаты. Категорически не рекомендую к сотрудничеству такого Владимира.

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korrik
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад