HTML верстка

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Завершен27 заявок421 просмотр

Необходимо сверстать главную страницу сайта и страницу товара

HTML
9 лет назад
omela1998
60 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Petrash
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 отзывов
9 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа. Ирина всегда на связи, прислушивается ко всем замечаниям. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший человек, с которым приятно работать. Задание четко составлено, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Petrash
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 отзывов
9 лет назад

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