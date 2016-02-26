Адаптация верстки работающего сайта avticket.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок171 просмотр

Привет нужен понимающий верстак для адаптации верстки на сайте. Сайт Avticket.ru

Нужно чтоб менялся размер шрифтов под разное разрешение и ширина сайта.

В идеале подогнать под мобилу. Верстка экстренная. PSD нет в наличии.

Новый диз рисуется сейчас. Просто много отказов с других разрешений надо искать выход.

Предложения и цены приветствую

9 лет назад
Psyholord
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад
$80
2 дня
Все сделал на отлично, хотя многие от заказа отказывались увидев весь очаг проблем которыми придётся столкнуться. Адекватный и прост в общении, все понимает без лишних вопросов. Советую!
Спасибо! все прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать шапку для сайта

    Нужна простая валидная верстка, с минимумом кода. Нужно учесть что пункты меню могут поменяться или добавиться новые, то есть нельзя делать размер пунктов фиксированным. Верстка фиксированная (1000px ширина) ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать горизонтальное меню

    Нужна простая валидная верстка, нужно учесть что пункты меню могут поменяться или добавиться новые, то есть нельзя делать размер пунктов фиксированным. В комментариях сразу пишите цену, примерный срок работы и способы связи ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать раздел "блог" на сайте компании, по примеру

    Компании Лора Эшли необходима помощь квалифицированного программиста! Что необходима сделать: - Блог компании: http://laura-ashley.com.ua/blog/ необходимо переверстать и сделать по примеру блога английского сайта компании: http://www.lauraashley.com/blog/ (минус в том, что английский сайт закрыт для украинского региона, ...

    ASP.NET
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лэндинга

    Нужно сверстать лендинг (во вложении дизайн, все разбито на слои)  и настроить формы отправки заявок.

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подправить мобильную версию сайта + отображение в Opera (Wordpress)

    Необходимо убрать лишние пробелы и выровнять местоположение элементов на уже готовой мобильной версии сайта. Также, необходимо исправить отображение главной страницы в брузере Opera. Там текст описания, который должен быть под всеми квадратами, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доверстать пару блоков и вида изменить сайт на CMS Modx

    1. Доверстать и стилизировать вывод блоков на готовом сайте в соответствии с макетом.  2. Карточку товара привести в соотвествии с макетом (сайт готов, требуется переработать вывод, стилизировать в соответствии с макетом!)  3. Доработать ...

    MODX
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптировать сайт под моб. устройства

    Приветствую! Сайт-визитка уже готов, адаптирован под планшет. осталось единственное, адаптировать его под популярные моб. устройства. При необходимости, макеты моб. версии сайта предоставлю. Пишите свою цену в описании!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Красивая верстка мини-сайта

    Нужна качественная верстка мини-сайта, с динамичными эффектами и очень качественной работой на моб. устройствах. В приложении макеты, это не ошибка, а сайт, почти из одной страницы с галереей. Вот дизайн-макеты https://drive.google.com/folderview?id=0B371ogSYKrDLU2JUdERvTklvZ3M&amp;usp=sharing Если не ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад