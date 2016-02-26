Адаптация верстки работающего сайта avticket.ru

Нужна качественная верстка мини-сайта, с динамичными эффектами и очень качественной работой на моб. устройствах. В приложении макеты, это не ошибка, а сайт, почти из одной страницы с галереей. Вот дизайн-макеты https://drive.google.com/folderview?id=0B371ogSYKrDLU2JUdERvTklvZ3M&usp=sharing Если не ...