Доверстать пару блоков и вида изменить сайт на CMS Modx

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки101 просмотр

1. Доверстать и стилизировать вывод блоков на готовом сайте в соответствии с макетом. 

2. Карточку товара привести в соотвествии с макетом (сайт готов, требуется переработать вывод, стилизировать в соответствии с макетом!) 

3. Доработать функционал, одну кнопку на сайте, подгрузка товаров, без пагинации. 

MODX
9 лет назад
dobie
33 года
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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