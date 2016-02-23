Вёрстка страницы новостей

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок205 просмотров

для сайта http://bit.ly/1QCSYOT сверстать страницу новостей. Максимально используя стили сайта

макеты - http://bit.ly/1XLSgyg

указывайте ваши сроки и стоимость. Если есть вопросы, спрашивайте. Без стоимости, либо вопросов по существу, ответ игнорируется

9 лет назад
fenix-media
Дима 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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