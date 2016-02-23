Доработка лендинга

Один человек мне копировал лендинг. Лендинг под мобильный траф. На доноре сам лендинг нормально работает, под все адаптирован, а на моем скопированном, как оказалось нет, все криво, коряво. Так вот есть сайт донор, и есть полускопированный лендинг, нужно чтобы мой скопированный лендинг нормально отображался на мобильных устройствах, все было расиво и нормально работало. Работы на 5-15 минут там.