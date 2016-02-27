Фавикон добавить на ajhev php bb

Основные пожелания - Максимально современная и легкая верстка - Кроссбраузерность - Валидность, полное соответствие стандартам W3C - Блочная верстка - Комментарии в html и css, разделение блоков на логические составляющие ...
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