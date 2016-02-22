Правка верстки

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1. Картинки "расталкать" по правому и левому краям, чтобы не "висели" в середине текста. Может средствами css или js.

2. подрисуночные подписи наложить как бы на самом рисунке в одну строку и показывать полностью при наведении мыши?