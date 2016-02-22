Подправить верстку средствами css

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Закрыт16 заявок223 просмотра

Нужно подправить верстку средствами css и ничем другим, если конечно возможно обойтись только css:

http://mosgorfoto.com/video/3117167-obrabotka-foto-v-fotoshope-cs5-video/

Нужно чтобы подрисуночные подписи всегда были под самими рисунками, а не в стороне https://yadi.sk/i/XYtcwbN6pK5Bs

Если одним лишь css не обойтись и нужно делать правки в html, напишите какие, пожалуйста.

CSSHTML
9 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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