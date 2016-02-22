Настроить ZOO + widgetkit на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок138 просмотров

настроить размер вывода предварительной информации о статье, до перехода далее по кнопке;  

- настроить вывод информации в главный слайдер для перехода посылки к статье;  

- настроить последние новости на сайте (фото с заголовком);  

- настроить блок социальных кнопок(ВК, facebook, instagram и т.д.);  

- настроить красиво блок комментариев (без почты);  

+ пару вопросов по widgetkit  

А также не исключаю предложения по оптимальной настройке компонента!!!! 

Joomla
9 лет назад
guest_14561555537935
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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