Верстка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка244 просмотра

ТЗ прикреплено

9 лет назад
andrewyunev
Андрей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

otenger
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$50
5 дней
Александр очень здорово выполнил свою работу: в срок и даже много чего подсказал, на что я даже внимания не обратил. Всегда на связи и готов реагировать на любые пожелания, дополнения и изменения! Отзывы людей о сайте исключительно положительные с оттенком восхищения и зависти. Ребенок не может оторвать глаз от паралакс эффекта...да что уж там - мне самому очень нравится - все-таки первый проект... Можете сами убедиться, что все сделано индивидуально и с душой - gpsfindme2.ru - сам сайт. Одним словом, качественная работа! Желаю Александру всяческих успехов!
Адекватный заказчик, с которым приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!

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otenger
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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