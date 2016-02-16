otenger

Александр otenger

 
33 годаРоссия/Оренбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональная верстка и разработка сайтов

Обо мне

Занимаюсь версткой макетов сайтов и интерфейсов, разрабатываю сайты под ключ. Обеспечиваю сопровождение проектов с корректным кодом, либо которые я выполнил или отрефакторил. Разрабатываю десктопные приложения.

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Верстка

HTML5, CSS3, LESS, SASS, JavaScript, jQuery, AJAX, Open Graph, schema.org

Любые макеты: фиксированныe, резиновыe, адаптивныe. Использую подход Mobile first.

Кроссбраузерность: Internet Explorer 9+, Chrome 31+, Firefox 37+, Safari 5+, Opera 28+, Яндекс Браузер, iOS, Android, Windows Phone.

Микроразметка: Open Graph, schema.org.

Код хорошо структурирован и с единым code style по всему проекту.

HTML: валидная и SEO-оптимизированная верстка. Особое внимание уделяю семантике. Использую только минимально необходимые конструкции для передачи содержания, остальные задачи перекладываю на CSS и JavaScript.

JavaScript: легко читаемый, сопровождаемый, компактный, при этом покрытый достаточным количеством комментариев. Упор на скорость загрузки и производительность.

CSS: легко поддерживаемый, компактный, разбит на несколько файлов. Где это оправдано, использую спрайты.

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Разработка сайтов

CMS/CMF и платформы: 1C-Bitrix, MODX Revolution, Wordpress, ASP.NET MVC. При необходимости осваиваю новые технологии, если требуется "натянуть" верстку на конкретную систему.

Все требования для верстки, описанные выше, сохраняются.

Грамотная реализация функциональности. Код хорошо структурирован, написан в едином стиле по всему проекту. Использую CMS/CMF только с актуальными версиями обновлений.

Максимальная интеграция с админкой.

Интеграция с платежными системами.

Если требуется, регистрация домена и хостинга на ваше имя, перенос сайта.

Первичная SEO-оптимизация.

Первичное обучение, консультации, поддержка.

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Гарантии

В любом проекте вне зависимости от его бюджета гарантирую:

  • Высокое качество работы, легко читаемый и поддерживаемый, грамотно структурированный код.
  • Быстрый фидбэк в течение рабочего времени.
  • Тщательное тестирование своей работы перед сдачей.
  • Соблюдение сроков.
  • Остаюсь с заказчиком вплоть до запуска сайта.
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Работаю с частичной предоплатой.

JavascriptWordPressAndroidHTMLCSSiOSMODXjQueryAjaxБитриксSASSВерстка макетаASP.NETSEO-оптимизация
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Отзывы заказчиков
andrey-tgn
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка сайта под Wordpress
Очень доволен проделанной работой. Все было сделано качественно и с опережением срока. Особенно хочу отметить инициативность Александра при решении поставленной задачи, самостоятельный поиск наилучшего способа выполнить пожелания заказчика. Обязательно буду обращаться еще.
С Андреем очень приятно работать! Максимально корректная и точная постановка задачи, оплата всегда вовремя. Требовательный по делу, адекватный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
andrewyunev
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Верстка сайта
Александр очень здорово выполнил свою работу: в срок и даже много чего подсказал, на что я даже внимания не обратил. Всегда на связи и готов реагировать на любые пожелания, дополнения и изменения! Отзывы людей о сайте исключительно положительные с оттенком восхищения и зависти. Ребенок не может оторвать глаз от паралакс эффекта...да что уж там - мне самому очень нравится - все-таки первый проект... Можете сами убедиться, что все сделано индивидуально и с душой - gpsfindme2.ru - сам сайт. Одним словом, качественная работа! Желаю Александру всяческих успехов!
Адекватный заказчик, с которым приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
stepanov_da
Дмитрий 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга адаптив
Александр, спасибо огромное за качественно проделанную работу! Остался очень доволен, особенно конструктивным общением и временем выполнения заказа. Намерен продолжать с вами сотрудничество!
Адекватный заказчик, оперативно отвечает на вопросы. С оплатой проблем не возникало. Рекомендую.
Ответный отзыв