Профессиональная верстка и разработка сайтов

Обо мне

Занимаюсь версткой макетов сайтов и интерфейсов, разрабатываю сайты под ключ. Обеспечиваю сопровождение проектов с корректным кодом, либо которые я выполнил или отрефакторил. Разрабатываю десктопные приложения.

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Верстка

Любые макеты: фиксированныe, резиновыe, адаптивныe. Использую подход Mobile first.

Кроссбраузерность: Internet Explorer 9+, Chrome 31+, Firefox 37+, Safari 5+, Opera 28+, Яндекс Браузер, iOS, Android, Windows Phone.

Микроразметка: Open Graph, schema.org.

Код хорошо структурирован и с единым code style по всему проекту.

HTML: валидная и SEO-оптимизированная верстка. Особое внимание уделяю семантике. Использую только минимально необходимые конструкции для передачи содержания, остальные задачи перекладываю на CSS и JavaScript.

JavaScript: легко читаемый, сопровождаемый, компактный, при этом покрытый достаточным количеством комментариев. Упор на скорость загрузки и производительность.

CSS: легко поддерживаемый, компактный, разбит на несколько файлов. Где это оправдано, использую спрайты.

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Разработка сайтов

CMS/CMF и платформы: 1C-Bitrix, MODX Revolution, Wordpress, ASP.NET MVC. При необходимости осваиваю новые технологии, если требуется "натянуть" верстку на конкретную систему.

Все требования для верстки, описанные выше, сохраняются.

Грамотная реализация функциональности. Код хорошо структурирован, написан в едином стиле по всему проекту. Использую CMS/CMF только с актуальными версиями обновлений.

Максимальная интеграция с админкой.

Интеграция с платежными системами.

Если требуется, регистрация домена и хостинга на ваше имя, перенос сайта.

Первичная SEO-оптимизация.

Первичное обучение, консультации, поддержка.

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Гарантии

В любом проекте вне зависимости от его бюджета гарантирую:

Высокое качество работы, легко читаемый и поддерживаемый, грамотно структурированный код.

Быстрый фидбэк в течение рабочего времени.

Тщательное тестирование своей работы перед сдачей.

Соблюдение сроков.

Остаюсь с заказчиком вплоть до запуска сайта.

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Работаю с частичной предоплатой.