Нужно сверстать лэндинг по psd макету. Ссылка на zip файл макета : http://1drv.ms/1oBXHUW (файл расположен в облаке One Drive). Лэндинг разделен на части. При клике на кнопку меню (меню: "Home", "Features", "Works", "Team", "Contact"), сайт должен прокручиваться ...
Вставить логотипы в партеры CMS WordPress
вставить логотипы в партеры CMS WordPress и поправить текст и всё бюджет 100 рублей и хороший отзыв спасибо!
вставить новые логотипы партнеров и убрать старые лого партреров предоставлю http://joxi.ru/EA4QwJtDxbZVrb
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