Вставить логотипы в партеры CMS WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок167 просмотров

вставить логотипы в партеры CMS WordPress и поправить текст и всё бюджет 100 рублей и хороший отзыв спасибо!

вставить новые логотипы партнеров и убрать старые лого партреров предоставлю http://joxi.ru/EA4QwJtDxbZVrb

WordPress
9 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Очень понравился серьезный подход к моему проекту, внимательность к мелочам. Я наконец отдохнул от моря исправлений и доделок .У Дмитрия лучшей уровень профессионализма! Великолепная работа! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Отличный заказчик, с такими людьми приятно работать Своевременная оплата, четкая постановка задачи Однозначно рекомендую к сотрудничеству Спасибо

Заявки фрилансеров

d1mapetrenko
Дмитрий 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

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