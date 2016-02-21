Адаптивная верстка сайта HTML5+CSS3

Надо сделать качественную адаптивную верстку!

https://www.dropbox.com/s/qn2gt2ctq6eldsx/SvezemJPG.rar?dl=0

Только верстка, адаптивная, без натяжки на CMS

Макеты адаптива есть только для главной страницы, остальные делать на своё усмотрение, т.е. адаптив нужен для ВСЕХ страниц.

По кроссбраузерности, стандартная, IE от 9 версии