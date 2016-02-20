Добрый день Требуется адаптивная верстка с последующей натяжкой на Joomla (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ знание компонента Mosets Tree) Чистый код! ВАЖНО! Никаких фреймворков, никакого бутстрапа Подключение только нужных скриптов, которые используются, ни каких огромных файлов ...
Сверстать Макет psd
Необходима верстка макета по PSD. Необходима сетка Bootstrap(т.е. адаптив). Все остальное в личной переписке. От Вас цена и примерные сроки на выполнение.
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