Обновить дизайн элементов сайта на Битрикс

Добрый день!

На сайте http://www.prolampshop.ru/ необходимо внести следующие правки:

1) сделать в нижем левом углу стрелку прокрутки вверх

2) сделать прилипающую горизонтальную панель, например, как тут http://www.karant-dc.ru/ http://joxi.ru/5md7dJjIvJOB4r - только аккуратнее.

3) https://yadi.sk/i/D4RemZAjnZRrp

сделать оранжевую кнопку в каталоге со стилем при наведении (стиль в слоях)

4) в слайдере на главной сделать заменить кнопки переключения. Они там есть (правый нижний угол), но их не видно, т.к. они белые на белом фоне

5) В карте товара есть всплывающая форма "нашли дешевле?"

https://yadi.sk/i/74U-WlAknZUFe написать там так: "Нашли дешевле? Снизим цену!"

6) добавить в шапку https://yadi.sk/i/m0MjKg3cnZWRK

"Поможем подобрать лампу к Вашему проектору" - Оставить заявку (кнопка)

При клике на кнопку должно всплывать форма. В поле телефона нужна маска см. как тут глобал-консалтинг.рф.

После отправки формы - всплывает уведомление.

Т.е. верстать целиком страницы не нужно. Только указанные элементы

Во вложение макет. PSD вышлю в личку.