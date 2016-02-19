Добрый день Требуется адаптивная верстка с последующей натяжкой на Joomla (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ знание компонента Mosets Tree) Чистый код! ВАЖНО! Никаких фреймворков, никакого бутстрапа Подключение только нужных скриптов, которые используются, ни каких огромных файлов ...
Обновить дизайн элементов сайта на Битрикс
Добрый день!
На сайте http://www.prolampshop.ru/ необходимо внести следующие правки:
1) сделать в нижем левом углу стрелку прокрутки вверх
2) сделать прилипающую горизонтальную панель, например, как тут http://www.karant-dc.ru/ http://joxi.ru/5md7dJjIvJOB4r - только аккуратнее.
3) https://yadi.sk/i/D4RemZAjnZRrp
сделать оранжевую кнопку в каталоге со стилем при наведении (стиль в слоях)
4) в слайдере на главной сделать заменить кнопки переключения. Они там есть (правый нижний угол), но их не видно, т.к. они белые на белом фоне
5) В карте товара есть всплывающая форма "нашли дешевле?"
https://yadi.sk/i/74U-WlAknZUFe написать там так: "Нашли дешевле? Снизим цену!"
6) добавить в шапку https://yadi.sk/i/m0MjKg3cnZWRK
"Поможем подобрать лампу к Вашему проектору" - Оставить заявку (кнопка)
При клике на кнопку должно всплывать форма. В поле телефона нужна маска см. как тут глобал-консалтинг.рф.
После отправки формы - всплывает уведомление.
Т.е. верстать целиком страницы не нужно. Только указанные элементы
Во вложение макет. PSD вышлю в личку.
Заявки фрилансеров
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