Верстка по PSD 1 страницы и 4 форм

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок205 просмотров

Приветствую

Нужна верстка одной страницы полностью - см рис

Плюс 4 формы с двух других страниц. Формы будут немного больше, чем форма внизу прикрепленной картинки.

Прошу в заявках указывать примерные сроки выполнения.

Выбранным исполнителям вышлю остальное для точной оценки по времени.

Оплата - 4000 руб на вебмани, после выполнения всей работы или поэтапно, но без предоплат.

9 лет назад
for_art
Антон 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад
$40
1 день
Александр сделал работу прекрасно, обещанные сроки выдержал.
Все прошло хорошо, рекомендую!

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад