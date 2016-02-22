Верстка по PSD 1 страницы и 4 форм

Приветствую

Нужна верстка одной страницы полностью - см рис

Плюс 4 формы с двух других страниц. Формы будут немного больше, чем форма внизу прикрепленной картинки.

Прошу в заявках указывать примерные сроки выполнения.

Выбранным исполнителям вышлю остальное для точной оценки по времени.

Оплата - 4000 руб на вебмани, после выполнения всей работы или поэтапно, но без предоплат.