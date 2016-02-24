Вёрстка сайта

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Завершен34 заявки397 просмотров

Сверстать 6 страниц, всё в приложении.

9 лет назад
tishkin_av
Александр 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Stecksor
Андрей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Вопросов по качеству работы не было, результат приняли сразу и без доработок. Сроки были сжатые, Андрей закончил немного раньше. Всегда был на связи. Буду обращаться в будущем!
Заказчик четко и ясно поставил задачу. Быстрая проверка работы и моментальная оплата. Никаких нареканий со стороны исполнителя не имею. Всем рекомендую данного заказчика.

Заявки фрилансеров

Stecksor
Андрей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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