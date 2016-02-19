Модифицировать плагин на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки148 просмотров

Цель: модифицировать плагин обратной связи на сайте (общий дизайн есть на WordPress).

Задачи:

  • Поменять CSS стили плагина обратной связи – цветовые схемы сайта прилагаются;
  • Прикрепить на сайт модуль оплаты – мы предоставим ссылку от оператора платёжной системы;
  • Объединить плагин обратной связи с модулем оплаты – данные, заполненные в модуле обратной связи, отправляются на почту и в базу только после того, как пользователь оплатил услуги с помощью модуля оплаты.
CSSWordPress
9 лет назад
triptomoscow
Антон 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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