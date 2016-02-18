Нужен html, js специалист.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок216 просмотров

Ищу специалиста для реализации небольшой онлайн презентации на html и js.

Желающие поработать - пишите, подробности обсудим.

HTMLJavaScript
9 лет назад
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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