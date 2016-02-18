Заверстать пак из 25 psd на ThemeForest

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок203 просмотра

Компании Evatheme требуется html-верстальщик для выполнения проекта.

Требования:

- хорошие знания html5, css3, jQuery;

- умение использовать bootstrap, адаптивные стили;

- исполнительность, ответственность;

- иметь представления о работе ThemeForest;

- поддержка, обновление своего проекта на протяжении всего времени.

Предлагаем:

- обучим, поможем поднять уровень;

- достойная оплата труда.

Пак из 25 psd.

http://market.designmodo.com/the-pear-ui/

необходимо заверстать на фреймворке bootstrap, используя html5, css3, адаптировать ко всем мобильным устройствам.

Сроки и бюджет оговариваются индивидуально в переписке.

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Проект временно закрыт.

BootstrapHTMLjQuery
9 лет назад
crazyshrimp14
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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