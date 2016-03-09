Верстка сайта

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Завершен5 заявок232 просмотра

Добрый день. Необходимо сверстать личный кабинет, и главную страницу сайта (лендинг).

Нужен качественный верстальщик, который реализует 100% от требуемого, включая стиль календаря и графика. 

Скриншоты что необходимо чтобы получилось: скриншоты

Главная страница добавится чуть позже, просьба учитывать ее при оценке (ее функционал прост в реализации).

Просьба в заявке указывать реальный срок и стоимость.

9 лет назад
innotech
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$100
7 дней
Рекомендую в качестве исполнителя по верстке, минимум вопросов, работа выполнена быстро, профессионально, с минимумом доработок/переделок. Работой доволен, обязательно обращусь еще. Спасибо.
Четко поставленные задачи, на любые вопросы отвечает мгновенно. Оплата в срок. Приятно работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

PriVaVe
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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