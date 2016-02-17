Сверстать сайт + настроить форму обратной связи

Добрый день

Сверстать сайт - главная+4 внутренних, хочется немного интерактивности, чтобы там немного что то двигалась, типа дым с кружек от кофе и может монитор бликовал немного на столе ну и цифры может какие вылетали или еще чего как на сайтах

пример анимации кружки с кофе - http://www.jp-design-s.com/index.php

главная выглядит так - https://www.dropbox.com/s/lkicpoatvvoooey/lend2.png?dl=0

исполнитель один подвел, так что надо максимально быстро

примерах