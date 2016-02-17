Сверстать сайт + настроить форму обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок120 просмотров

Добрый день 

Сверстать сайт - главная+4 внутренних, хочется немного интерактивности, чтобы там немного что то двигалась, типа дым с кружек от кофе и может монитор бликовал немного на столе ну и цифры может какие вылетали или еще чего как на сайтах

пример анимации кружки с кофе - http://www.jp-design-s.com/index.php

главная выглядит так - https://www.dropbox.com/s/lkicpoatvvoooey/lend2.png?dl=0

исполнитель один подвел, так что надо максимально быстро

примерах

9 лет назад
Flashik
Сергей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно поменять css стиль

    $5

    Нужно поменять css стиль Есть шаблон http://wrapbootstrap.com/preview/WB0M35410 Нужно сделать точно такие вот tabs из стиля http://coderthemes.com/ubold_1.4/dark_1/ui-tabs.html При всем этом нужно сохранить первый стиль а изменить только tabs.

    CSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная верстка лэндинга

    Верстка лэндинга по PSD макету. Адаптивный или резиновый не важно, главное чтобы на мобильных нормально отображался, кроссбраузерно. Один слайдер, один таймер, 4 карточки проектов (модальные окна), ну и формы с отчетом и отправкой письма на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать 2 совсем маленькие правки на сайте HTML

    Необходимы две пустяковые правочки - нужно на этом сайте http://www.flowersdream.ru/ 1. в меню справа - у первого пункта есть подпункты, необходимо сделать, чтобы они показывались только при наведении на первый пункт (тоесть как выпадающее меню) ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка + натяжка HostCMS - резиновая верстка

    Сайт: http://alombard.ru/ Ссылка на всю картинку (нумерация блоков): https://yadi.sk/i/qx17iYenoy6Zb Сайт создан на HostCMS Необходимо переделать то, что есть на текущий момент. Есть похожий проект: http://automama.su/ Там в случае ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад