Адаптивная верстка лэндинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок222 просмотра

Верстка лэндинга по PSD макету. Адаптивный или резиновый не важно, главное чтобы на мобильных нормально отображался, кроссбраузерно. Один слайдер, один таймер, 4 карточки проектов (модальные окна), ну и формы с отчетом и отправкой письма на оставленый адрес email.

Срок - до выходных (Край - вечер воскресенье 21.02). Если выходные - выходной, то лучше не беритесь )

Кандидату подробное ТЗ и макет.

9 лет назад
deneesta
Денис 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$20
3 дня
Ответственный исполнитель. Не пропадает и на самом деле выполнил работу раньше срока. Работой доволен.
Сотрудничеством с Денисом остался доволен! Отличный макет,заказчик всегда на связи и своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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