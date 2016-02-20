Адаптивная верстка лэндинга

Верстка лэндинга по PSD макету. Адаптивный или резиновый не важно, главное чтобы на мобильных нормально отображался, кроссбраузерно. Один слайдер, один таймер, 4 карточки проектов (модальные окна), ну и формы с отчетом и отправкой письма на оставленый адрес email.

Срок - до выходных (Край - вечер воскресенье 21.02). Если выходные - выходной, то лучше не беритесь )

Кандидату подробное ТЗ и макет.