Необходим человек, хорошо разбирающийся в phpMyAdmin и БД. При очистке базы данных форума через phpMyAdmin была очищена таблица, отвечающая за поиск по форуму. В результате теперь при введении поискового запроса выдаются только ...
Адаптивная верстка лэндинга
Верстка лэндинга по PSD макету. Адаптивный или резиновый не важно, главное чтобы на мобильных нормально отображался, кроссбраузерно. Один слайдер, один таймер, 4 карточки проектов (модальные окна), ну и формы с отчетом и отправкой письма на оставленый адрес email.
Срок - до выходных (Край - вечер воскресенье 21.02). Если выходные - выходной, то лучше не беритесь )
Кандидату подробное ТЗ и макет.
Выбранный исполнитель
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