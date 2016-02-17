Необходим человек, хорошо разбирающийся в phpMyAdmin и БД. При очистке базы данных форума через phpMyAdmin была очищена таблица, отвечающая за поиск по форуму. В результате теперь при введении поискового запроса выдаются только ...
Сделать 2 совсем маленькие правки на сайте HTML
Необходимы две пустяковые правочки - нужно на этом сайте http://www.flowersdream.ru/
1. в меню справа - у первого пункта есть подпункты, необходимо сделать, чтобы они показывались только при наведении на первый пункт (тоесть как выпадающее меню)
2. http://www.flowersdream.ru/senp.php - на этой странице во всплывающем окне сделать, чтобы при нажатии на кнопку "продолжить осмотр" всплывающее окно просто убиралось, тоесть как кнопка закрыть работало)
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