Сделать 2 совсем маленькие правки на сайте HTML

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Завершен4 заявки112 просмотров

Необходимы две пустяковые правочки - нужно на этом сайте http://www.flowersdream.ru/

1. в меню справа - у первого пункта есть подпункты, необходимо сделать, чтобы они показывались только при наведении на первый пункт (тоесть как выпадающее меню)

2. http://www.flowersdream.ru/senp.php - на этой странице во всплывающем окне сделать, чтобы при нажатии на кнопку "продолжить осмотр" всплывающее окно просто убиралось, тоесть как кнопка закрыть работало)

HTML
9 лет назад
red-in-black
Анастасия 
34 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
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Заявки фрилансеров

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад