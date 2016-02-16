Разработка дизайна и верстки главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок195 просмотров

Необходимо разработать дизайн контентной части главной страницы сайта с последующей версткой.

В приложенном файле представлен эскиз страницы в качестве прототипа и подробное описание. Цвета, шрифты и расположение блоков могут отличаться. Необходимо предложить свой вариант дизайна с обоснованием.

9 лет назад
vaness
Иван 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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