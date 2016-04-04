Верстка сайта, добавить блоки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок356 просмотров

Добрый день!

Надо добавить на сайт acover.ru  4 блока Автомойка, Шиномонтаж, Химчистка, Полировка. 

Сам дизайн готов, в хорошем качестве, есть исходники.

http://shot.qip.ru/009otI-5echeMXVB/

При нажатии на блок идет переход на страницу 

http://www.acover.ru/auxpage_moyka/

http://www.acover.ru/auxpage_shinomontazh/

http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/

http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/

При нажатии на ссылку Забронировать, должна открываться таже страница, но с прокруткой вниз страницы до системы бронирования.

9 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Сделал быстро, без лишних вопросов, будем продолжать сотрудничество!
Адекватное общение, быстрая проверка и оплата, сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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