Верстка на wordpress

Необходимо разработать адаптивную (на базе twitter bootstrap) тему под Wordpress.

Макеты главной страницы во вложении, кроме нее еще будет типовая внутренняя страница и одна посадочных (выполнена на основе главной). ТЗ вышлю при обсуждении заказа в индивидуальном порядке.

Из особенностей - все формы связи будут привязаны к Amocrm (т.е. будут виджетами amocrm)

От соискателя - сроки и пример адаптивных сайтов на bootstrap, которые разрабатывали